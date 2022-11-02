Шойгу заявил, что Россия и Белоруссия продолжают формировать единое оборонное пространство Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны РФ Сергей Шойгу Москва и Минск продолжают формировать единое оборонное пространство, отметив, что разрушение основ стратегической стабильности в мире делает этот процесс особенно важным.

«Продолжаем формировать единое оборонное пространство. Принята общая военная доктрина, ведётся совместное военное планирование, функционируют региональные группировки войск, а также единая система противовоздушной обороны», - заявил глава российского военного ведомства в среду, 2 октября, в ходе заседания совместной коллегии Министерств обороны России и Белоруссии.

Шойгу заявил, что этот процесс стал особенно важным, «когда в мире стремительно нарастает напряжённость, разрушаются основы стратегической стабильности», а также, когда «снижается роль международных институтов и усиливается конфронтация между Западом и Россией».

По его словам, особое внимание уделяют подготовке военных, а также повышению их боевых возможностей. Глава Минобороны РФ напомнил, что решением президентов России и Белоруссии с 22 октября 2022 года на белорусской территории проводят «мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск».