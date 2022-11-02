В Госдуме России предложили запретить выступления артистов-иноагентов Фото: REUTERS

Депутат Госдумы от "Единой России" Денис Майданов выступил за то, чтобы запретить артистам и музыкантам, которых признали иностранными агентами, выступать на российских концертных площадках и в радиоэфирах. Об этом сообщили "Ведомости".

По мнению Майданова, нельзя позволять выступать исполнителям, критикующим власть России. Издание пишет, что в зале на ежегодном форуме Общественной палаты "Сообщество" встретили слова депутата бурными аплодисментами.

Напомним, 19 сентября 2022 года российская народная артистка и певица Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за мужем - артистом России Максимом Галкиным*. Она заявила, что ее супруг "честный человек и настоящий патриот".

"Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем", - сообщила Пугачева в социальных сетях.

* - признан Минюстом РФ физлицом-иноагентом