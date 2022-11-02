Шойгу заявил, что группировка НАТО у границ России возросла в 2,5 раза с февраля 2022 года

Министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Североатлантический альянс решил создать полномасштабную систему коллективной обороны около российских, наращивая группировку.

«Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии», - заявил глава российского военного ведомства в среду, 2 октября, в ходе заседания совместной коллегии Министерств обороны России и Белоруссии.

Как уточнил Шойгу, численность группировки НАТО около российских границ с февраля текущего года выросла в 2,5 раза и теперь составляет более 30 тысяч человек, «а в ближайшей перспективе может еще увеличиться».

«Альянс намерен перейти от сдерживания России путём передового присутствия к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на восточном фланге, вблизи наших границ», - заявил глава Минобороны РФ, отметив, что в Восточной и Центральной Европе, а также в балтийских странах «развернуты формирования вооруженных сил внерегиональных государств НАТО».

Как писал сайт KP.RU, Шойгу также заявил о готовности Украины разместить на своей территории ядерное оружие НАТО.