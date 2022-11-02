Глава Амурской области поручил вовлекать в помощь семьям мобилизованных малый бизнес и старшеклассников

Областные власти привлекают к помощи семьям мобилизованных волонтеров, старшеклассников и малый бизнес. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Амурской области Василий Орлов поручил активнее привлекать малый бизнес и старшеклассников к помощи семьям мобилизованных. Губернатор подчеркнул: родственников участников СВО необходимо окружить максимальной заботой. Василий Орлов 2 ноября провел совещание, на котором обсуждалась работа центров помощи мобилизованным.

«Считаю, что для оказания помощи семьями участников СВО нужно чаще привлекать малый бизнес, волонтёров и старшеклассников - активистов. Когда школьники задействованы в такой работе, это не только дополнительная помощь людям, но и воспитательный процесс для молодежи», - подчеркнул Василий Орлов.

Минсоцзащиты Приамурья составляет социальные паспорта семей военнослужащих. Они помогают определить, в какой именно адресной помощи нуждаются близкие бойцов. На сегодняшний день социальные паспорта составлены на 33% всех семей мобилизованных амурчан. Губернатор поручил ускорить эту работу.

«У нас действует большой набор мер финансовой поддержки - есть как региональные, так и федеральные выплаты. Сейчас муниципалитетам необходимо сосредоточиться непосредственно на контактах с семьями мобилизованных. Наша задача - постараться окружить вниманием каждую семью, выявить все проблемы, которые есть или могут возникнуть у родных военнослужащих», - отметил Василий Орлов.

В ходе этой работы областные власти взяли под свою опеку 54 семьи, которые находятся в зоне риска и потенциально нуждаются в социальных услугах на дому. В четырех семьях есть лежачие больные. За ними были срочно закреплены социальные работники, которые окажут всю необходимую помощь.