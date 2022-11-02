Шойгу назвал основной целью Запада уничтожение экономики и военного потенциала России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что западные страны заинтересованы в уничтожении экономики, а также военного потенциала России.

«Основной целью деструктивных усилий коллективного Запада, безусловно, является Россия - уничтожение её экономики, военного потенциала, лишение её возможности проводить независимую внешнюю политику», - заявил глава российского военного ведомства в среду, 2 октября, в ходе заседания совместной коллегии Министерств обороны России и Белоруссии..

Шойгу заявил, что Соединенные Штаты намерены использовать сложившуюся ситуацию «для сохранения глобального лидерства и максимального ослабления других стран, в том числе - своих союзников в Европе».

Как писал сайт KP.RU, глава российского военного ведомства также заявил, что Североатлантический альянс решил создать полномасштабную систему коллективной обороны около российских, наращивая группировку. По его словам, на данный момент численность группировки НАТО около российских границ составляет более 30 тысяч человек, увеличившись с февраля текущего года в 2,5 раза.