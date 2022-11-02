МИД РФ вызовет британского посла из-за причастности Лондона к подготовке атак Киева Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Министерство иностранных дел РФ в скором времени вызовут посла Великобритании в Москве из-за участия британских специалистов в подготовке атак Украины. Такое заявление в среду, 2 ноября, сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Дипломат заявила, что Украина на данный момент применяет фашистские методы ведения военных действий, отметив, что подтверждением этому стали авиационные морские удары, нанесенные Вооруженным силами Украины (ВСУ) 29 октября по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России в Севастополе при помощи беспилотных аппаратов.

«Эти действия Киева осуществлялись под руководством британских специалистов, о чем было заявлено по линии Министерства обороны и о чем РФ информировала международное сообщество в ходе заседания СБ ООН», - заявила официальный представитель МИД РФ, отметив, что в связи с этим «в ближайшее время» в министерство будет вызван посол Великобритании в Москве.