Северная Корея выпустила еще 6 ракет в сторону Японского и Желтого моря Фото: REUTERS

Северная Корея выпустила еще шесть ракет в сторону Японского и Желтого моря назначением "земля-воздух". Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Ранее издание сообщало, что по данным южнокорейских военных, Северная Корея выпустила около 100 артиллерийских снарядов в сторону Восточного моря после запуска не менее 17 баллистических и других ракет всего за семь часов в среду.

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) сообщил, что Север запустил четыре баллистические ракеты малой дальности (SRBM) в Желтое море из провинции Северный Пхёнан около 6:51 утра.

Сегодня, 2 ноября, КНДР запустила не менее десяти ракет разных типов в сторону Японского моря.

Сайт KP.RU писал, что военно-воздушные силы Южной Кореи запустили три ракеты класса "воздух-земля" в Японском море к северу от разграничительной линии с КНДР. Как сообщает Объединенный комитет начальников штабов государства, такая мера стала ответом на аналогичные действия Северной Кореи.