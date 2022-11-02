Крымский мост будет полностью восстановлен Фото: Юлия МАРКИНА

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин назвал сроки восстановления разрушенной части Крымского моста. По его словам, данные работы планируется завершить в декабре 2022 года.

"Четко совершенно вижу, что мы в декабре закончим восстановление разрушенной части и перейдем к приведению в порядок той части, которая имеет сейчас ограниченную пропускную способность", - заявил Хуснуллин в ходе правительственного часа в Совфеде России в среду, 2 ноября.

Как ранее писал сайт KP.RU, Марат Хуснуллин заявил, что на ремонт Крымского моста поставили весь объем необходимых конструкций. Общий вес металлических фрагментов составляет 1218 тонн.

По его словам, также расширены рабочие бригады. Ремонтом переправы занимается до 450 человек. Кроме того, для восстановления Крымского моста задействовали 45 единиц техники.

Напомним, правительство РФ утвердило единственного подрядчика на ремонт крымского моста. Им назначен ООО “Нижнеангарсктрансстрой". Согласно информации на портале нормативно-правовых актов, исполнитель обязан завершить работы по восстановлению к 1 июля 2023 года.