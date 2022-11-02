В Кремле прокомментировали необходимость дополнительных актов о мобилизации

Песков заявил об отсутствии необходимости в выпуске дополнительных актов о завершении мобилизации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дополнительных актов со стороны президента России Владимира Путина, которые будут связаны с завершением частичной мобилизации, не требуется. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее представитель Кремля во время общения с журналистами заявил, что правовое управление администрации президента России дало заключение по вопросу завершения проведения частичной мобилизации, объявленной ранее в стране.

«Заключение состоит в том, что не нужно выпуска никаких дополнительных актов со стороны президента», - заявил пресс-секретарь российского лидера в среду, 2 ноября, комментируя вопрос, можно ли ознакомиться с формулировкой заключения правового управления администрации президента России.

Напомним, 21 сентября 2022 года российский президент подписал указ о проведении частичной мобилизации. В тот же день Минобороны РФ уточнило категории граждан, которые не попадают под этот вид мобилизации.