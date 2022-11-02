Global Times: США жертвуют союзниками ради геополитических целей

Global Times: "Европа сталкивается с беспрецедентными экономическими трудностями, отчасти из-за присоединения к санкционным усилиям Вашингтона". На фото - митинг чешских профсоюзов в Праге. Фото: REUTERS

Китайское издание Global Times заявило, что США жертвуют своими союзниками ради осуществления собственных геополитических целей.

«ЕС начинает осознавать эту реальность. Таковы последствия слепого следования стратегии США. Например, Европа сталкивается с беспрецедентными экономическими трудностями, отчасти из-за присоединения к санкционным усилиям Вашингтона», — сообщает издание.

Кроме того, в октябре инфляция в ЕС составила 10,7 процентов, что явилось «самым высоким показателем с момента его образования».

Как отмечает издание, в таких условиях «не полномасштабная конфронтация», а рациональное сотрудничество в области экономики с другими странами и регионами «является для Европы важнейшим способом, чтобы справиться с экономическим давлением».

Газета приходит к выводу, что «текущая ситуация выгодна только США, и Европа придется это понять».

Как ранее сообщал сайт KP.RU, с началом спецоперации на Украине страны ЕС ввели антироссийские санкции и из-за высоких цен на энергию в Европе стали приостанавливать свою деятельность химические и сталелитейные заводы, бумажные фабрики и компании по изготовлению удобрений.