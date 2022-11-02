Россия возобновила участие в зерновой сделке после получения гарантий от Украины Фото: REUTERS

Россия возобновляет участие в зерновой сделке. Об этом сообщило министерство обороны РФ в среду, 2 ноября 2022 года.

В ведомстве уточнили, что данное решение принято после получения гарантий от Украины, что зерновой коридор не будет использоваться в целях боевых действий против РФ.

"Украинская сторона официально заверила, что "Морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями "Черноморской инициативы" и связанным с ней положением о СКЦ", - сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

В Минобороны добавили, что переговоры прошли при содействии Организации объединенных наций (ООН) и Турции.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерства обороны России сообщило, что атака украинских беспилотников в Севастополе была направлена против кораблей Черноморского флота, которые обеспечивают безопасность "зернового коридора".

После этого российский президент Владимир Путин заявил о том, что Москва возобновит участие в зерновой сделке лишь после того, как Киева будут получены гарантии неиспользования черноморских портов в военных целях.