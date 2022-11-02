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НовостиПолитика2 ноября 2022 10:32

Песков прокомментировал возможность возобновления работы Twitter в России

Песков заявил, что возобновление работы Twitter в России зависит от соответствия соцсети нормам законодательства
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков прокомментировал возможность возобновления работы Twitter в России

Песков прокомментировал возможность возобновления работы Twitter в России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соответствие российскому законодательству будет главным условием для снятия ограничений с Twitter. Такое заявление в среду, 2 ноября, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Таким образом пресс-секретарь российского лидера прокомментировал вопрос о том, могут ли последние изменения с Twitter, которые связаны с приобретением акций соцсети бизнесменом Илоном Маском, а также начатыми им серьезными изменениями привести к разблокировке социальной чети на территории России.

«Здесь весь вопрос в соответствии той или иной социальной сети действующему законодательству РФ. Хорошо известны те нормы, которые надо соцсетям выполнять, чтобы работать у нас в стране. Вот это главный критерий», - заявил представитель Кремля.

Напомним, накануне Илон Маск распустил совет директоров Twitter, оставшись единоличным директором социальной сети.