Песков прокомментировал возможность возобновления работы Twitter в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соответствие российскому законодательству будет главным условием для снятия ограничений с Twitter. Такое заявление в среду, 2 ноября, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Таким образом пресс-секретарь российского лидера прокомментировал вопрос о том, могут ли последние изменения с Twitter, которые связаны с приобретением акций соцсети бизнесменом Илоном Маском, а также начатыми им серьезными изменениями привести к разблокировке социальной чети на территории России.

«Здесь весь вопрос в соответствии той или иной социальной сети действующему законодательству РФ. Хорошо известны те нормы, которые надо соцсетям выполнять, чтобы работать у нас в стране. Вот это главный критерий», - заявил представитель Кремля.

Напомним, накануне Илон Маск распустил совет директоров Twitter, оставшись единоличным директором социальной сети.