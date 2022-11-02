Песков призвал ждать сообщение Кремля о возможности участия Путина в саммите G20 в Индонезии Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидер РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Индонезии Джоко Видодо. Об этом представитель кремля заявил журналистам во время пресс-конференции.

"Сегодня состоялся международный телефонный разговор, мы сейчас готовим сообщение. Это был разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо" - сказал Песков.

На вопрос о том, обсуждал ли Путин с Видодо участие в саммит G20, который состоится на острове Бали в ноябре 2022 года, Песков не ответил. Он сказал, что официальное сообщение по итогам беседы будет позднее.

10 октября 2022 года предполагалось, что Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский посетят саммит G20, который пройдет на Бали 15-16 ноября 2022 года. МИД Индонезии подтвердил, что приглашение на саммит отправлено лидерам стран.

Несколько позднее Индонезия заявила, что готова провести все двусторонние встречи на саммите G20, в том числе и встречу Путина с президентом США Джо Байденом.