Закон об альтернативной службе в период мобилизации одобрен в Совфеде РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Федерации РФ в ходе заседания в среду, 2 ноября, одобрил закон, который устанавливает порядок прохождения альтернативной гражданской службы во время мобилизации.

Статья 17.1 «Прохождение альтернативной гражданской службы в период мобилизации» дополняет закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», и говорит о том, что россияне, которые проходят альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных сил Российской Федерации, а также в других войсках или воинских формированиях и органах в виде гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжат данную службу в этих организациях.

Однако граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях, которые подведомственные органам исполнительной власти или же органам местного самоуправления, во время мобилизации могут быть направлены для прохождение альтернативной службы в виде гражданского персонала Вооруженных сил РФ, а также в другие войска.