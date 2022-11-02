Компания из Чувашии получила по нацпроекту поддержки малого и среднего бизнеса 50-миллионый кредит

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Предприятие, которое специализируется на пошиве изделий из трикотажа, получило кредит под Поручительство Гарантийного фонда Чувашии (входит в Центр «Мой бизнес»).

Производство одежды и белья для всей семьи организовано «Глорией Т» на производственных площадках в Чебоксарах, Новочебоксарске и Цивильске. За счет привлеченных ресурсов чебоксарский цех вскоре переедет в более просторное и комфортное помещение. Руководство компании направит 20 млн рублей на ремонт нового цеха и отделочные работы. 30 млн рублей пойдут на приобретение раскройного комплекса, специализированных швейных машин, проходного пресса - семнадцати наименований современного швейного оборудования .

«Производительность нового раскройного комплекса в 6 раз превосходит возможности оборудования, которое мы используем сейчас. Автоматический настил и раскрой позволят существенно нарастить объемы выпускаемой продукции», - заявил собственник компании Сергей Буртаков.

Инвестиции в производство позволят не только нарастить объем производства, но и создать еще два десятка новых рабочих мест. Завершение технического перевооружения запланировано на март-апрель следующего года. После этого производство заработает на полную мощность.

Продукция, которая производится на предприятии, отгружается оптом, а затем реализуется в рознице Самары, Казани, Альметьевска. Существенные объемы трикотажа продаются на крупных маркетплейсах OZON и Wildberries.

После начала частичной мобилизации в зону специальной военной операции предприятие увеличило объемы производства нательного мужского белья в 10 раз.