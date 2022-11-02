Андрей Чибис: 60% областного бюджета на 2023 год предусмотрено на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудил с представителями фракций мурманского заксобрания проект регионального бюджета на 2023 год. Глава региона отметил, что в следующем году региональное правительство исходит из консервативного сценария по доходам, но при этом учитывает самые главные базовые потребности северян.

«Бюджет сохраняет социальную направленность - 60% предусмотрено на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт. Отдельный акцент мы сделали на здравоохранении – в первую очередь для проведения серьёзной работы по модернизации первичного звена. Помимо обеспечения деятельности медучреждений и закупки лекарств дополнительно 750 млн рублей направим на приобретение оборудования и мебели», - уточнил Андрей Чибис.

Губернатор также сообщил, что в проекте бюджета увеличены расходы на образование, в том числе для того, чтобы подорожавшее школьное питание оставалось доступным для детей. В будущем году заложены средства на ремонт трёх школ – двух в Североморске и одной в Кандалакше; а также на строительство двух новых современных школ в Мурманске.

«Местным бюджетам будет направлено около 1 млрд рублей на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 300 млн рублей предусмотрено на обновление парка троллейбусов и автобусов. Более 800 млн рублей заложено на благоустройство придомовых территорий и общественных пространств, – сообщил глава региона. - Продолжатся мероприятия по совершенствованию вопросов общественной безопасности – на развитие Системы общественного видеонаблюдения и аналитики планируется выделить 600 млн рублей».

Представители думской фракции «Единой России» поблагодарили губернатора за дополнительные средства, выделенные Министерству образования Мурманской области. Также депутаты обратили внимание Андрея Чибиса на необходимость заложить дополнительные возможности для замены окон в образовательных учреждениях, развитие студенческих клубов, а также модернизацию улично-дорожной сети.

Депутаты от КПРФ и ЛДПР высоко оценили проект бюджета и поблагодарили губернатора за решение насущных проблем северян. Они попросили уделить более пристальное внимание вопросам благоустройства сельских поселений, поддержке оленеводства, рыбохозяйственной деятельности, а также усилить контроль за выделением земельных участков многодетным семьям.

Губернатор обещал депутатам детально рассмотреть каждое предложение.