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НовостиВ мире2 ноября 2022 11:45

Великобритания запретила золотые украшения и водку из России

Власти Британии дополнили санкции на импорт из нашей страны
Сергей ГАПЧУК
Правительство Великобритании расширило санкции на импорт золота из России

Правительство Великобритании расширило санкции на импорт золота из России

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Правительство Великобритании расширило санкции на импорт золота из России: запрещена поставка золота, переработанного в третьих странах и содержащего российское золото, а также импорт ювелирных золотых украшений, сообщается на сайте кабмина.

«Расширение существующего запрета на импорт и приобретение золота и соответствующих дополнительных услуг будет применяться к золоту, переработанному в третьей стране и включающему золото, происходящее из России, и к ювелирным золотым украшениям», - указано в официальном документе.

Также Великобритания в список запрещенных товаров из России, приносящих прибыль, дополнительно внесла «напитки, спиртовые напитки, в том числе водку; уксус и пищевые отходы, в частности, свекловичный жом».

Рестрикции, введенные властями, также распространятся «на предоставление сопутствующей технической помощи, финансовых услуг и средств, а также брокерских услуг».

Кроме этого, введен запрет «на экспорт, поставку, доставку и предоставление дополнительных товаров из списка товаров, от которых зависимы страны G7, в или для использования в России». При этом ограничение затронет импорт технологий нефтепереработки, производственной продукции, предоставление технической помощи, финансовых и брокерских услуг.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, Великобритания 21июля текущего года ввела запрет на ввоз золота из России, 10 августа —на импорт угля, а с 31 декабря в планах отказ от поставок российской нефти.