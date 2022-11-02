Великобритания запретила золотые украшения и водку из России

Правительство Великобритании расширило санкции на импорт золота из России Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Правительство Великобритании расширило санкции на импорт золота из России: запрещена поставка золота, переработанного в третьих странах и содержащего российское золото, а также импорт ювелирных золотых украшений, сообщается на сайте кабмина.

«Расширение существующего запрета на импорт и приобретение золота и соответствующих дополнительных услуг будет применяться к золоту, переработанному в третьей стране и включающему золото, происходящее из России, и к ювелирным золотым украшениям», - указано в официальном документе.

Также Великобритания в список запрещенных товаров из России, приносящих прибыль, дополнительно внесла «напитки, спиртовые напитки, в том числе водку; уксус и пищевые отходы, в частности, свекловичный жом».

Рестрикции, введенные властями, также распространятся «на предоставление сопутствующей технической помощи, финансовых услуг и средств, а также брокерских услуг».

Кроме этого, введен запрет «на экспорт, поставку, доставку и предоставление дополнительных товаров из списка товаров, от которых зависимы страны G7, в или для использования в России». При этом ограничение затронет импорт технологий нефтепереработки, производственной продукции, предоставление технической помощи, финансовых и брокерских услуг.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, Великобритания 21июля текущего года ввела запрет на ввоз золота из России, 10 августа —на импорт угля, а с 31 декабря в планах отказ от поставок российской нефти.