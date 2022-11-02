Песков заявил об отсутствии рисков сокращения социальных выплат в 2023 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле не видят рисков по вопросу исполнения социальных обязательств перед гражданами на фоне возможного дефицита бюджета в следующем году. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, что власти не планируют сокращать социальные выплаты в 2023 году в случае расширения дефицита бюджета, подчеркнув также, что данные обязательства остаются приоритетом.

«Нет. Социальные обязательства государства остаются абсолютным приоритетом», - заявил пресс-секретарь российского лидера в среду, 2 ноября, отвечая на вопрос, есть ли риски, что часть социальных выплат в 2021 году будет сокращена из-за расширения дефицита бюджета.

Напомним, накануне глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов рассказало о проекте бюджета на 2023–2025 годы, отметив, что на предстоящую трехлетку предусмотрен рост прожиточного минимума, зарплат работников бюджетной сферы, а также минимального размера оплаты труда (МРОТ).