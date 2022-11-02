Немцы предложили Шольцу брать пример с Путина

Владимир Путин Фото: REUTERS

Жители Германии обрушились с критикой в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца, предложив ему брать пример с президента России Владимира Путина. Соответствующие комментарии появились к публикации в немецком журнале Spiegel.

Немцы выразили мнение, что российский лидер оказался дальновиднее немецкого коллеги и в отличие от последнего сумел защитить население своей страны от разрушительного воздействия санкций.

"Наша экономика уже настолько явно стонет под антироссийскими санкциями, что жизнь в Германии стала просто невозможной, - написал один из комментаторов. - Шольцу нужно брать пример с Путина, который сделал все возможное, чтобы россияне не почувствовали эффект от санкций".

Многие читатели издания выразили мнение, что хотели бы, чтобы ФРГ руководил такой же сильный лидер, как нынешний глава Российской Федерации.

"Скажу честно, не во всем согласен с Путиным, но я хотел бы такого сильного лидера для Германии", - написал другой пользователь сети.

По оценке немцев, Шольц допустил грубую ошибку, когда под давление Соединенных Штатов присоединился к антироссийским санкциям, а расплачиваться за глупость канцлера теперь приходится обычным гражданам страны.

Напомним, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что был поражен осведомленностью Владимира Путина по теме Запорожской атомной электростанции. Такой вывод руководитель влиятельной международной организации сделал из общения с российским лидером.

Как ранее писал сайт KP.RU, американский президент Джозеф Байден назвал Владимира Путина "рациональным игроком", который "серьезно просчитался" с ситуацией на Украине.