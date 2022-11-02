Глава Кузбасса Сергей Цивилев провел для студентов экскурсию по Мемориалу Воину-Освободителю

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кемерове 3 ноября будет открыт Мемориал Воину-Освободителю. Памятник увековечил имена 2916 сибиряков - Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, Героев России. Накануне открытия губернатор Сергей Цивилев провел экскурсию по мемориалу для будущих архитекторов – студентов вузов и колледжей региона.

«Мало кто верил, что мы в Кузбассе сможем сделать такой грандиозный объект. Это не просто точная копия памятника в берлинском Трептов-парке. Мы реализовали более масштабный проект, в котором выражено уважение к подвигам всех сибиряков, участвовавших в ВОВ, - рассказал Сергей Цивилев. - Это делается, прежде всего, для молодежи. Теперь это - место силы и сохранения исторической памяти для многих поколений кузбассовцев».

Центральная фигура мемориала воспроизводит памятник Воину-освободителю в Берлине, прототипом которого послужил уроженец Кузбасса Николай Масалов. Внутренняя часть монумента отделана мозаичным полотном. К сюжету берлинской фрески добавили фрагменты, связанные с историей Кузбасса.