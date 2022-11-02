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НовостиПолитика2 ноября 2022 11:13

Песков заявил, что Путин пока не принял решение о выдвижении в президенты в 2024 году

В Кремле обещают своевременно сообщить о решении президента РФ
Александр КИСЛОВ
Дмитрий Песков сделал важное заявление о политической деятельности Владимира Путина

Дмитрий Песков сделал важное заявление о политической деятельности Владимира Путина

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Владимир Путин пока не принял решение по поводу своего возможного выдвижения на новый срок в 2024 году. С таким заявлением он выступил в разговоре с журналистами.

"Нет, никаких решений Путиным пока не принято", - сообщил официальный представитель Кремля в ходе конференц-колла.

Дмитрий Песков также пообещал, что он подробно проинформирует представителей СМИ в случае, если действующий президент РФ примет решение об участии в следующих выборах главы государства.

Выборы президента РФ намечены на 2024 год. Владимир Путин, согласно действующей редакции Конституции России, имеет право принимать в них участие. На данный момент никто из влиятельных российских политиков пока не выступил с официальным заявлением о намерении участвовать в предстоящей кампании.