Эрдоган планирует сообщить Байдену о возобновлении вывоза зерна с Украины Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается проинформировать своего американского лидера Джо Байдена о возобновлении вывоза зерна с Украины по морскому гуманитарному коридору. Об этом турецкий лидер заявил в среду, 2 ноября.

«Сначала я сообщу Байдену, а потом вам», - сказал турецкий президент, отвечая на вопрос, как ему удалось убедить президента России Владимира Путина пересмотреть решение по зерновой сделке.

Эрдоган также заявил о своих планах провести в среду, 2 ноября, телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы обсудить ситуацию вокруг зерновой сделки.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 2 ноября, Эрдоган заявил о возобновлении работы зернового коридора, отметив, что данная договоренность достигнута по итогам его переговоров с российским президентом, а также переговорами министров обороны Турции и России.