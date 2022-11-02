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НовостиПолитика2 ноября 2022 11:35

Песков назвал делом Польши строительство заграждения на границе с Россией

Представитель Кремля предложил журналистам задавать вопросы полякам по этой теме
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: REUTERS

Решение польских властей о строительстве заграждения с колючей проволокой на границе с Россией никак не затрагивает интересы нашей страны, являясь делом Польши. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Это польское, это дело поляков, - уточнил официальный представитель Кремля. - Нужно у поляков спрашивать, чтобы они комментировали".

Как ранее писал сайт KP.RU, вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак объявил о начале строительства временных заграждений на границе с Россией в Калининградской области.

Напомним, Варшава еще в начале августа этого года заявляла о планах построить электронный барьер на границе с Россией. Об этом тогда сообщила пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи страны Анна Михальская.