Сенатор Нарусова подтвердила, что у Собчак есть гражданство Израиля

Людмила Нарусова выступила с важным заявлением о своей дочери Ксении Собчак Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член Совета Федерации Людмила Нарусова заявила о том, что ее дочь, известная телеведущая Ксения Собчак ранее действительно получила гражданство Израиля. Журналистка несколько дней назад покинула Россию именно по израильскому паспорту.

Нарусова официально подтвердила журналистам информагентства РИА Новости информацию об израильском гражданстве Ксении Собчак.

Кроме того, в разговоре с представителями СМИ сенатор подчеркнула, что у ее дочери нет никакого процессуального статуса в громком уголовному деле, фигурантами которого являются сотрудники ее медиахолдинга.

В связи с этим Нарусова делает вывод о том, что уже в самое ближайшее время Ксения Собчак может вернуться в Россию и вновь начнет заниматься журналистской и общественной деятельностью без каких-либо ограничений. По словам члена Совфеда, никаких оснований для возможного привлечения Собчак в качестве подозреваемой или обвиняемой в настоящее время попросту нет и быть не может.