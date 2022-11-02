Каждый третий россиянин составил список покупок к «Черной пятнице» 2022 года

«Черная пятница» 2022 года в России продлится три дня: с 24 по 27 ноября. Фото: Мария ЛЕНЦ

По статистике в России 88% интернет-пользователей знают о «Черной пятнице». Половина из них уже составили список покупок, которые планируют сделать в интернете в период больших скидок. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитиков ЯндексРекламы. Согласно итогам интервьюирования, примерно 44% пользователей интернета считают, что «Черная пятница» - хорошая возможность сделать выгодные покупки.

«Даже в турбулентные времена период распродаж — это хорошее время для бизнеса, чтобы найти новых клиентов и увеличить продажи. Сегодня люди более осознанно подходят к тратам. Так, почти 70% покупателей во время распродаж сравнивают цены и тщательно выбирают самый выгодный вариант на разных площадках. В свою очередь, каждый третий планирует список покупок заранее», - заявил руководитель отдела по взаимодействию с ключевыми партнерами в Яндексе Виктор Грязнов.

«Черная пятница» 2022 года в России продлится три дня: с 24 по 27 ноября. По данным Яндекса именно в ноябре наблюдается пик покупок в интернет-магазинах, которые предлагают огромные скидки на свои товары и услуги.

В аналогичный период 2021 года количество поисковых запросов в Яндексе про скидки и акции было на 22% больше, чем в 2020 году. Самый большой интерес у пользователей вызывают скидки на бытовую технику и электронику. В прошлом году соответствующие запросы относительно октября в период «Черной пятницы» выросли на 55%. Количество запросов по детским товарам на 30%, а поиск предложений со скидкой на одежду и аксессуары вырос на 20%.

По оценке ЯндексРекламы, в среднем пользователь изучает от 4 до 6 сайтов перед тем, как совершить покупку.