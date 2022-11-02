Украинская армия выпустила девять снарядов по Запорожской АЭС и Энергодару

Министерство обороны РФ в среду, 2 ноября, заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки выпустили девять снарядов по району промышленной зоны теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции (АЭС), уточнив, что ответным огнем российские артподразделения подавили огневые атаки.

«В течение суток артиллерией ВСУ выпущено девять снарядов по району промышленной зоны ТЭЦ города Энергодара и территории, прилегающей к атомной электростанции», - сказано в заявлении российского военного ведомства, где уточнили, что «стрельба велась из подконтрольных ВСУ районов населенных пунктов Марганец и Червоногригоровка Днепропетровской области».

В Министерстве обороны РФ отметили, что на данный момент радиационная обстановка в районе Запорожской АЭС остается в норме. «Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены», - сказано в заявлении ведомства.