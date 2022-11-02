Россия представит доказательства причастности Британии к атаке беспилотников на Севастополь

Россия представит доказательства участии Британии в подготовке атаки на Черноморский флот в Севастополе Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство иностранных дел (МИД) России представит британскому послу Деборе Броннерт доказательства причастности Лондона к террористической атаке беспилотников на базу Черноморского флота РФ в Севастополе. Об этом заявила журналистам официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в среду, 2 ноября 2022 года.

"Будет вызван британский посол, которому будут предоставлены соответствующие материалы", - уточнила Захарова.

По ее словам, в дальнейшем МИД РФ опубликует доказательство причастности Британии, чтобы с ними могла ознакомиться широкая общественность. Действия британских военных не останутся без реакции, подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что речь также идет и об атаке на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2", ответственность за которую опять же лежит на Лондоне.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство обороны России сообщило, что атака беспилотников на Севастополь готовилась при участии специалистов из Британии. По данным Минобороны, участвовавшие во враждебном акте британцы находились в городе Очаков.

Напомним, Минобороны РФ установило, что представители британских Военно-морских сил непосредственно участвовали в планировании и реализации операции по подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". В российском военном ведомстве подчеркнули, что располагают доказательствами участия британских военных в подготовке и осуществлении теракта на газопроводах.