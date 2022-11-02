Российские военные уничтожили украинскую радиолокационную станцию наведения ЗРК С-300

Министерство обороны РФ в среду, 2 ноября, заявило, что Вооруженные силы России уничтожили украинскую радиолокационную станцию (РЛС) наведения и целеуказания зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в ходе сражений на николаево-криворожском направлении.

«Уничтожена украинская радиолокационная станция наведения и целеуказания зенитного ракетного комплекса С-300», - сказал официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В Минобороны РФ также заявили, что российским военным удалось предотвратить прорыв украинской армии в Херсонской области. Согласно данным российского военного ведомства, ликвидировано более 100 украинских военных.

«В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции», - отметили в министерстве, где уточнили, что всего было уничтожено 105 украинских военных, а также девять бронированных машин, семь единиц автомобильной техники и два танка.