Захарова заявила, что Россия ждет результатов МАГАТЭ по "грязной бомбе" на Украине

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия ожидает результатов посещения МАГАТЭ украинских объектов, где идет проверка данных о "грязной бомбе", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы с нетерпением ожидаем итогов посещения украинских объектов инспектором МАГАТЭ. Сначала следует их изучить, изучить соответствующий доклад после того, как он будет опубликован, потом мы сделаем свои оценки и выскажемся на этот счет", - сказала Захарова в ходе своего еженедельного брифинга.

Она также добавила, что "угроза ядерного терроризма со стороны киевского режима реальна и крайне опасна".

Ранее Небензя предупредил, что Россия расценит применение Украиной "грязной бомбы" как ядерный терроризм. В письме дипломат напомнил, что РФ не планировала и не планирует применять ядерное оружие на Украине.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 ноября 2022 года можно прочитать здесь.