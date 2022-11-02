Губернатор Томской области вручил государственные награды

2 ноября, накануне государственного праздника Дня народного единства губернатор Томской области Владимир Мазур вручил жителям региона государственные награды. Торжественное мероприятие прошло в Доме приемов Томской области и началось с исполнения государственного гимна России.

Выступая на церемонии, глава региона отметил, что Россия – это не только бескрайние леса и поля, реки и озера, заводы и фермы, университеты и научные центры.

«Наша Россия – это, прежде всего, люди, это жители 89 регионов. Российское государство испокон веков славилось единством своих граждан. Мы всегда стояли горой за Отчизну и друг за друга, – подчеркнул Владимир Мазур. – Веками наш российский народ успешно доказывал свое единство и право самому, свободно и независимо строить свою жизнь. Мы это доказываем и сейчас, сражаясь за Русский мир, за правду и справедливость. Сегодня вся страна сплотилась вокруг президента, вокруг защитников Отечества, участников специальной военной операции, кадровых военных, мобилизованных, добровольцев. Жители Томской областью с честью выполняют долг перед Родиной, завершая дело наших дедов и прадедов. Тысячи неравнодушных людей помогают бойцам, сплотившись и оказывая посильную помощь».

«Наша страна, наша область успешно противостоят и экономической войне и многочисленным санкциям, – продолжил губернатор. – Наши аграрии убрали с полей рекордный урожай – полмиллиона тонн зерна. Томские университеты подтвердили статус ведущих, пять из них одержали победу в федеральном конкурсе «Приоритет 2030». Кроме того, три университета на средства федерального гранта открывают у себя передовые инженерные школы».

«Мы строим и созидаем, учим и лечим. И в этих достижениях Томской области – личный вклад миллиона ее жителей, вклад каждого из вас, сидящих в этом зале, вклад ваших коллективов», – подчеркнул Владимир Мазур, поблагодарив участников встречи за труд.

Глава региона вручил жителям области государственные награды. Губернатор поздравил земляков с предстоящим Днем народного единства, пожелав крепкого здоровья, любви и мира.