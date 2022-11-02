Сенатор Нарусова сообщила, что ее дочь Ксения Собчак скоро вернется в Россию Фото: Борис КУДРЯВОВ

Член Совета Федерации Людмила Нарусова заявила о том, что ее дочь, известная телеведущая Ксения Собчак скоро вернется в Россию. Об этом она рассказала агентству РИА Новости.

На вопрос журналистов агентства, вернется ли Собчак в Россию, Нарусова ответила: "Будет, очень скоро".

Она также уточнила, что в РФ никто не преследует Ксению Собчак по уголовному преступлению и ей ничего не мешает свободно заниматься своей прежней деятельностью.

Ранее Людмила Нарусова сообщила, что Собчак несколько дней назад покинула Россию именно по израильскому паспорту. Сенатор подтвердила информацию, что ее дочь получила гражданство Израиля.

Напомним, 2 ноября, российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак стала фигурантом административного дела о незаконной рекламе алкоголя. Как следует из материалов дела, в одном из Youtube-каналов появился ролик, в котором рекламируется игристое вино, распространенный Ксенией Собчак. Так как реклама спиртного в интернете запрещена, нарушителю назначено наказание в виде предупреждения.

После своего отъезда в Литву Собчак написала в телеграм-канале, что столкнулась с травлей в России. По словам телеведущей, она столкнулась с ненавистью, в то время, когда в ее жизни случилась беда. "Все мои мысли связаны с моими близкими, от которых я отрезана..." - пишет телеведущая.