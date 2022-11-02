Медведев назвал уродами и отморозками тех, кто устраивает диверсии в России

Дмитрий Медведев выступил с новым крайне жестким политическим заявлением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что в России начали действовать "жовто-блакитные диверсанты". Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале влиятельного политика.

По мнению Медведева, диверсанты, находящиеся на территории России и осознанно занимающиеся противоправной деятельностью, являются "уродами" и "отморозками". Именно так зампред Совбеза РФ прокомментировал недавний арест в Уфе четверых студентов, которых обвиняют по статье о террористическом акте.

"Молодые иностранные студенты, совсем недавно достигшие совершеннолетия, вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе. Мол, из-за того, что не согласны с политикой нашей страны", - пояснил Медведев.

Политик добавил, что, по сути, Россия дала будущим диверсантам (которые, по мнению Медведева, являются "уродами") получить образование, но в ответ получила не благодарность с их стороны, а попытки терактов.