Читатели Die Welt шокированы указаниями Бербок канцлеру Шольцу

Mинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Фото: REUTERS

Немецкие читатели газеты Die Welt подвергли критике указания министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которые она дала перед визитом канцлера ФРГ Олафа Шольца в Китай.

Ранее издание приводило слова Бербок о том, что Шольц должен разъяснить послания, изложенные Германией в коалиционном соглашении, а вопросы о справедливых конкурентных условиях, правах человека и признании международного права служат основой для международного сотрудничества.

В своем комментарии один из читателей усомнился в возможности министра иностранных дел давать указания канцлеру и предположил, что «это новый стиль управления Германией».

Другой пользователь заключил, что Бербок дискредитирует канцлера перед важной поездкой в Китай.

«Министр иностранных дел Германии публично говорит канцлеру, что он должен сказать, когда и где. Мир смеется над нами. Эта женщина не представляет наши интересы, а вредит нам», — резюмировал еще один комментатор.

Кроме того, в Сети пришли к выводу, что правительство «полностью и повсеместно выставляет себя дураками».