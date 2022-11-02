Путин потребовал непрерывного улучшения вооружений для ВС России

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить конкуренцию производителей техники и экипировки для Вооруженных сил РФ, потребовав непрерывного совершенствования вооружений для российской армии.

«Вооружение ... должно постоянно, непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным», - заявил российский президент в среду, 2 ноября, в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей армии.

Путин назвал важным обеспечить активную конкуренцию разработчиков и производителей вооружения в стране, отметив, что «конкуренция важна вообще и всегда для эффективной работы экономики», а также подчеркнув, что «в данном случае это имеет особое значение».

Кроме того, глава государства обозначил другие приоритеты в обеспечении потребностей Вооруженных сил РФ, указав на то, что по каждому элементу экипировки необходимо учесть мнение тех, кто непосредственно ее использует и понимает, «как она на самом деле выполняет ту функцию, ради которой создавалась».