Пять человек пострадали при обстреле села в Курской области со стороны Украины Фото: REUTERS

Пять человек, в частности, трое детей пострадали при обстреле ВСУ села Гуево в Курской области, сообщил сегодня, 2 ноября, губернатор региона Роман Старовойт.

"Утром 2 ноября ВСУ обстреляли из артиллерии приграничное село Гуево Суджанского района. Пятеро пострадавших, среди них трое детей. Все доставлены в медучреждение, опасений за жизнь нет. Несколько домов имеют повреждения, включая местный продуктовый магазин. Разбиты окна, перебиты провода - в селе пока нет электричества. Ремонтные бригады скоро приступят к восстановлению. Оценка повреждений продолжается", - сообщил Старовойт в своем Telegram-канале.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 ноября 2022 года можно прочитать здесь.