Пушилин предложил распространить на ДНР меры поддержки мобилизованных в России

Денис Пушилин выступил с важной для военнослужащих ДНР инициативой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призывает как можно скорее распространить все принятые в России меры поддержки мобилизованных граждан на возглавляемый им регион. По словам Пушилина, это было бы крайне важным и своевременным шагом.

"Предлагаю на период до подписания контракта распространить все льготы, которые предусмотрены для российских военнослужащих, на наших мобилизованных", - рассказал Пушилин в ходе состоявшегося в Симферополе 2 ноября 2022 года заседании штаба по гуманитарному сотрудничеству при генеральном совете партии "Единая Россия" (Пушилин является руководителем регионального отделения единороссов в ДНР).

По словам главы Донецкой народной республики, в регионе до его вхождения в состав России для мобилизованных уже были предусмотрены определенные льготы и преференции, однако они "были недостаточными". Теперь же, как полагает Пушилин, можно унифицировать ситуацию с мерами поддержки в РФ, распространив их и на ДНР.