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НовостиПолитика2 ноября 2022 13:07

Путин изложил президенту Индонезии подходы России по зерновой сделке

Главы государств поговорили по телефону
Елизавета КУЗНЕЦОВА

В ходе телефонного разговора в среду, 2 ноября, президент России Владимир Путин изложил индонезийскому коллеге Джоко Видодо принципиальные подходы Москвы по зерновой сделке. Об этом заявили в пресс-службе Кремля

«Владимир Путин изложил принципиальные российские подходы по реализации стамбульских пакетных договоренностей, касающихся вывоза украинского зерна из черноморских портов, и разблокирования экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки», - сказано в заявлении пресс-службы.

Кроме того, российский лидер сообщил индонезийскому президенту о сложившейся ситуации после использования Украиной морского гуманитарного коридора для атаки по кораблям Черноморского флота России в Севастополе, указав также на то, что, получив необходимые гарантии от Киева о неиспользовании данного маршрута в военных целях, Москва возобновляет участие в зерновой сделке.

В ходе телефонного разговора главы государств также обсудили предстоящий саммит «Большой двадцатки» на Бали. Российский президент дал высокую оценку работе индонезийского председательства в G20 «по укреплению энергетической и продовольственной безопасности».