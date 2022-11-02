Прощание с журналисткой Светланой Бабаевой пройдет 3 ноября 2022 года в Симферополе

Светлана Бабаева

Прощание в Симферополе с погибшей журналисткой - главой регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму Светланой Бабаевой пройдет завтра, 3 ноября 2022 года, похороны состоятся в Москве на Троекуровском кладбище на следующей неделе, пока их точная дата не определена.

"Прощание со Светланой Бабаевой состоится 3 ноября в Доме профсоюзов в Симферополе с 12 до 13 часов", - рассказала РИА Новости исполняющая обязанности главы подразделения медиагруппы в Симферополе Ирина Мульд.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что умерла Светлана Бабаева, руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня". Она погибла 28 октября 2022 года в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой.

Также ранее сайт KP.RU писал, что умер журналист телеканала "Россия 1" Олег Пакшин. По словам его коллег, последние три года журналист боролся с онкологическим заболеванием.