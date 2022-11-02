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НовостиПолитика2 ноября 2022 13:15

В Казани суд заочно арестовал украинских бизнесменов Коломойского и Боголюбова

Украинские олигархи являются фигурантами уголовного дела о присвоении 800 тысяч тонн нефти
Александр КИСЛОВ
Игорь Коломойский заочно арестован российским судом в рамках расследования громкого уголовного дела

Игорь Коломойский заочно арестован российским судом в рамках расследования громкого уголовного дела

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд Казани принял решение о заочном аресте украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которые обвиняются в присвоении 800 тысяч тонн нефти, поставленной российской нефтяной компанией "Татнефть".

Соответствующее решение было принято 2 ноября нынешнего года. Арест Коломойского и Боголюбова был санкционирован судебной инстанцией в рамках расследования резонансного уголовного дела, находящегося в производстве МВД РФ.

Данное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 Уголовного кодекса РФ (организация преступного сообщества).

Поводом для возбуждения дела стало хищение в 2007 году у "Татнефти" 858,6 тонн сырой нефти на сумму 439,4 млн долларов (по курсу Банка России на то время – более 10 млрд рублей). Российские правоохранители полагают, что это преступление спланировали и осуществили Коломойский, Боголюбов, а также несколько их подельников.