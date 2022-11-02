Белый дом заявил, что слова Байдена об угрозе "атомного Армагеддона" не опирались на данные американской разведки

Слова президента Соединенных Штатов Джо Байдена об угрозе «атомного Армагеддона» не опиралось на данные американской разведки, которая на сегодняшний день не видит признаков подготовки Москвы к применению ядерного оружия на Украине. Такое заявление в среду, 9 ноября, сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ранее глава Белого дома заявил, что мир впервые со времен Карибского кризиса 1962 года оказался на пороге угрозы применения ядерного оружия. По его словам, это может произойти, если ситуация продолжит развиваться так, как это происходит на данный момент. Как заявил американский лидер, он достаточно хорошо знает российского президента Владимира Путина, чтобы понимать, что тот «не шутит, когда говорит о потенциальном использовании тактического ядерного оружия или биологического, или химического».

«Нет, президент говорил об обеспокоенности угрозами господина Путина применить ядерное оружие точно так же, как он делал это на Генассамблее ООН, и мы делали на протяжении последних нескольких недель», - заявила пресс-секретарь Белого дома.