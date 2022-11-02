МИД России заявил о наличии "четких гарантий" от Украины, что подобных произошедшим атак больше не будет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что страна получила «четкие гарантии» возобновления зерновой сделки, в том числе от Украины были получены гарантии о то, что больше не будет атак, подобных тем, что произошли.

«У нас есть чёткие гарантии со стороны Украины о неповторении подобных атак с использованием, в том числе инфраструктуры и коридоров, связанных с вывозом зерна», - заявил в среду, 2 ноября, замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Дипломат отметил, что решение о продлении участия России в «зерновой сделке» после 18 ноября 2022 года будет приниматься вне зависимости от возобновления участия Москвы в ней, а с учетом выполнения всех ее частей.

Напомним, сегодня, 2 ноября, Министерстве обороны РФ сообщило, что благодаря Организации Объединенных Наций (ООН) и Турции удалось получить письменные гарантии от Киева о неиспользовании «зернового коридора» для ведения боевых действий против Москвы.