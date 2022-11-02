Путин заявил о возобновлении участия России в зерновой сделке при одном условии

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ оставляет за собой право выхода из зерновой сделки, если гарантии со стороны Украины о прекращении атак будут нарушены. Об этом российский лидер говорил сегодня, 2 ноября, на заседании Совбеза РФ.

“...Мы потребовали от украинской стороны гарантии, что ничего не будет происходить, что коридоры не будут использоваться в военных целях. Посредниками выступили турецкие партнеры и по линии Минобороны получены сведения, что такие заверения получены. Вместе с тем, Россия оставляет за собой право выйти из соглашений в том случае, если гарантии будут нарушены. Но даже в случае выхода России из сделки мы готовы будем поставить весь объем зерна, который был поставлен с территории Украины, в адрес беднейших стран. А это - 4%”, - сказал Путин.

Также он добавил, что если РФ выйдет из соглашения, то будет готова весь объем поставить безвозмездно.

Ранее сообщалось, что Россия подарит нуждающимся странам 500 тысяч тонн зерна. Также премьер-министр РФ Михаил Мишустин объяснил, почему страна вышла из зерновой сделки на Украине.