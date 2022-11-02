МИД России призвал ядерную пятерку отказаться от поощрения провокаций с оружием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва призвала страны ядерной пятерки отказаться от поощрения провокаций с применением оружия массового поражения. Об этом в среду, 2 ноября, заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ, отметив, что в противном случае такие действия могут привести к катастрофическим последствиям.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Россия может применить ядерное оружие «исключительно в ответ на агрессию», в то время, когда под угрозу поставлено существование страны. Отмечается, что Москва подтверждает приверженность заявлению лидеров ядерных держав о предотвращении ядерной войны, а также недопущении гонки вооружений.

«Россия исходит из неизменной актуальности действующих договоренностей и пониманий в области сокращения и ограничения ядерных вооружений, снижения стратегических рисков и угрозы международных инцидентов и конфликтов», - говорится в заявлении министерства, где выразили уверенность, что первоочередной задачей в текущих ситуации станет недопущение любого столкновения ядерных держав.