Путин: Россия потребовала от Украины гарантий, что атак больше не будет

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия потребовала от Украины гарантий, что атак больше не будет, посредником выступили турецкие партнеры, заявил сегодня, 2 ноября, в ходе Совбеза РФ президент России Владимир Путин.

Также российский лидер отметил, что РФ оставляет за собой право выхода из зерновой сделки, если гарантии со стороны Украины о прекращении атак будут нарушены.

Ранее сообщалось, что Россия приостановила участие в зерновой сделке. Это случилось после субботней атаки беспилотников на корабли в Севастопольской бухте. Как заявило Минобороны, за налетом стоит Украина, а атакованные суда были “задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора”. Пострадавших нет, небольшое повреждение получил морской тральщик “Иван Голубец”.

Также ранее сообщалось, что Россия подарит нуждающимся странам 500 тысяч тонн зерна. Кроме этого, премьер-министр РФ Михаил Мишустин объяснил, почему страна вышла из зерновой сделки на Украине.