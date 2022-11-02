Генсек ООН Гутерриш приветствует возобновление участия России в зерновой сделке

Антониу Гутерриш дал понять, что очень рад тому, что РФ снова будет участником зерновой сделки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш горячо приветствует возобновление участия России в реализации зерновой сделки. Об этом сказано распространенном 2 ноября 2022 года публичном заявлении официального представителя Гутерриша Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь ООН горячо приветствует объявление России о возобновлении ее участия в реализации "черноморской инициативы" по обеспечению безопасного судоходства для экспорта зерна, продовольствия и удобрений с Украины", - отмечается в данном сообщении.

Ранее Гутерриш публично называл зерновую сделку одним из важнейших шагов к наступлению мира на Украине. По мнению главы авторитетнейшей международной организации, заключенное соглашение о вывозе зерна из украинских портов показывает, что стороны конфликта при посредничестве других государств (в частности, Турции) готовы достигать тех или иных договоренностей в рамках различных переговорных форматов.

Генсек ООН надеется на том, что в дальнейшем итогом подобных (но концептуально иных) переговоров в будущем может стать частичной или полное прекращение огня на территории Украины. Однако для этого сторонам конфликта необходимо принять принципиальное решение о переходе к масштабному переговорному процессу.