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НовостиПолитика2 ноября 2022 14:42

Генсек ООН Гутерриш приветствует возобновление участия России в зерновой сделке

Руководитель Организации объединенных наций очень доволен решением Путина
Александр КИСЛОВ
Антониу Гутерриш дал понять, что очень рад тому, что РФ снова будет участником зерновой сделки

Антониу Гутерриш дал понять, что очень рад тому, что РФ снова будет участником зерновой сделки

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш горячо приветствует возобновление участия России в реализации зерновой сделки. Об этом сказано распространенном 2 ноября 2022 года публичном заявлении официального представителя Гутерриша Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь ООН горячо приветствует объявление России о возобновлении ее участия в реализации "черноморской инициативы" по обеспечению безопасного судоходства для экспорта зерна, продовольствия и удобрений с Украины", - отмечается в данном сообщении.

Ранее Гутерриш публично называл зерновую сделку одним из важнейших шагов к наступлению мира на Украине. По мнению главы авторитетнейшей международной организации, заключенное соглашение о вывозе зерна из украинских портов показывает, что стороны конфликта при посредничестве других государств (в частности, Турции) готовы достигать тех или иных договоренностей в рамках различных переговорных форматов.

Генсек ООН надеется на том, что в дальнейшем итогом подобных (но концептуально иных) переговоров в будущем может стать частичной или полное прекращение огня на территории Украины. Однако для этого сторонам конфликта необходимо принять принципиальное решение о переходе к масштабному переговорному процессу.