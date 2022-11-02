Эстонский институт призвал жителей республики экономить на еде из-за энергокризиса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эстонский Институт развития здоровья призвал граждан республики внести изменения в свой рацион для снижения затрат на питание в условиях резкого роста цен, что вызвано энергокризисом.

Как сообщает газета Postimees со ссылкой на рекомендации института, жителям республики в целях экономии необходимо «как можно реже» покупать готовые продукты, а также полуфабрикаты и консервы, а стоит этого «готовить самостоятельно».

Так предлагается на завтрак заменить бутерброды кашей, поскольку «так выйдет дешевле», а при необходимости покупки рыбы или мяса советуют покупать товар без специй, иначе можно «переплатить за воду и приправы».

Для того, чтобы утолить жажду специалисты института рекомендуют отдавать предпочтение простой воде, а не фруктово-ягодным нектарам, но при желании допускают покупки концентрированного сока или же советуют «самостоятельно разбавить его водой». От сладостей и вовсе призывают отказаться, поскольку они «довольно дорогие и имеют низкую пищевую ценность», а шоколад советуют заменить фруктами и ягодами.