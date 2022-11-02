МИД РФ пообещал ответить на высылку российского дипломата из Кишинева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Высылка российского дипломата из Молдавии является очередным подтверждением курса Кишинева на демонтаж сотрудничества двух государств, которое не останется без ответа со стороны России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Решение о высылке российского дипломата стало очередным подтверждением курса нынешних молдавских властей на демонтаж российско-молдавского сотрудничества... Действия Кишинева не останутся без ответа с российской стороны", - сказала дипломат.

Такого рода действия, подчеркнула Захарова, совершаются "не без подсказки европейских и заокеанских покровителей Кишинева".

Ранее МИД России пообещал дать “сильный ответ” на санкции США. Москва способна минимизировать ущерб от санкций и твердо отстаивать свои интересы, отметили в ведомстве.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 ноября 2022 года можно прочитать здесь.