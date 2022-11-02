Завуч школы в Рыбинске закрыла собой секретаря от ревнивца с ножом

Владимир несколько раз ударил бывшую возлюбленную ножом, а затем сбежал с места преступления.

Завуч Елена Кустова пыталась прикрыть собой и спасти от вооруженного ножом Владимира Каюрова секретаря Елену Комазову. О подробностях нападения на школу в Рыбинске сообщает spb.kp.ru.

2 ноября 41-летний Владимир Каюров проник в школу №43, предварительно прихватив с собой нож, чтобы разыскать свою бывшую сожительницу — 39-летнего секретаря Елену Комазову. Он обнаружил Елену в кабинете завуча школы Елены Кустовой и бросился на нее.

«Он сначала напал на Елену Сергеевну, но мама встала на ее защиту, закрыв ее своим телом. Он пырнул маму, целился в сердце, попал в плечо. Она упала, и убийство произошло на ее глазах», - рассказала spb.kp.ru дочь завуча Александра.

Владимир несколько раз ударил бывшую возлюбленную ножом, а затем сбежал с места преступления.

Со слов Александры, Каюров и раньше преследовал потерпевшую, «караулил на остановке», и ее маме приходилось провожать Комазову, чтобы защитить.

Со слов Александры, Каюров и раньше преследовал потерпевшую, «караулил на остановке», и ее маме приходилось провожать Комазову, чтобы защитить.

Елена Комазова от полученных ран скончалась на месте. После происшествия завуч школы госпитализирована в больницу, ей провели операцию.

Убийцу задержали правоохранители. По некоторым данным, Каюров пытался совершить самоубийство. К счастью, детей в школе в этот день не было - сейчас продолжаются школьные каникулы.

О секретаре Елене Комазовой отзываются как о добром, неравнодушном человеке.

Друзья Владимира Каюрова не могут поверить в произошедшее и шокированы его поступком.