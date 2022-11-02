Сенатор Бондарев заявил, что Минобороны устранило все недостатки в обеспечении экипировкой участников СВО

К работе ведомства Сергея Шойгу у сенаторов никаких вопросов нет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все недочеты и проблемы с обеспечением экипировкой российских военных, принимающих участие в спецоперации на Украине, своевременно устранены министерством обороны РФ. По словам главы комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Виктора Бондарева, никаких вопросов к работе ведомства Сергея Шойгу у сенаторов на данный момент нет.

"Министерство обороны России оперативно устранило недостатки по обеспеченности военнослужащих. В настоящее время все поставляется по полной программе: бронежилеты, новые наколенники, налокотники и так далее", - сообщил член Совета Федерации журналистам информагентства ТАСС.

Сейчас поставки экипировки и снаряжения для военных армии РФ идут своевременно и речи о претензиях и замечаниях к Минобороны идти точно не может.

Ранее президент России Владимир Путин публично заявил о том, что по каждому элементу экипировки вооруженных сил РФ должно учитываться мнение тех, кто ее использует. В стране необходимо обеспечить конкуренцию производителей техники и экипировки для российской армии, подчеркнул глава государства. Также он потребовал обеспечить непрерывное совершенствование вооружения ВС РФ.