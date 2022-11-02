МИД РФ опубликовало заявление о предотвращении ядерной войны Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Москва в своей политике руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны. Об этом в среду, 2 ноября, заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ, отметив, что Россия также несет особую ответственность как ядерная держава

Как говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается только при ответе на агрессию с применением оружия массового уничтожения.

Отмечается, что в сложной ситуации, которая сложилась на сегодняшний день из-за «безответственных и беспардонных действий, направленных на подрыв нашей национальной безопасности», особенно важным становится предотвращение военного противостояния ядерных государств.

Напомним, как писал сайт KP.RU, в своем заявлении российское внешнеполитическое ведомство также призвали ядерную пятерку отказаться от поощрения провокаций с оружием.